رام الله 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد الشاب فادي أسامة رمضان حجازي متأثرا بجروح أصيب بها قبل عدة أشهر لدى مشاركته في مسيرة سلمية شرق جباليا.وسلطت الصحف الضوء على تكليف رئيس دولة فلسطين محمود عباس لـرئيس لجنة الانتخابات ببدء التحضير لإجرائها.وتناولت صحف الصباح أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية "إن اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى المطلع في مدينة القدس المحتلة، وعناصر من شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك يشكلان تصعيدا خطيرا وتجاوزا فجا لجميع الخطوط الحمراء، واستخفافا متعمدا لكرامة الانسان وحقه في الحياة والعبادة".وتابعت صحف فلسطين مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأمم المتحدة بدعم جهود الرئيس محمود عباس لإجراء انتخابات عامة في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة).وأولت صحف هذا النهار اهتماما بوصول رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية،إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية ، لفتح آفاق التعاون بين فلسطين ومصر في كافة المجالات، وبما يعزز العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي وفتح آفاق اقتصادية لبداية الانفكاك التدريجي عن إسرائيل .ورصدت اقتحام المئات من المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //09:47ت م0026