القاهرة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها على استضافة القاهرة لأعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشاركة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، مبرزة البيان القبرصي الصادر أمس حول ما سيتم طرحه خلال القمة.ولفتت صحف القاهرة إلى تأكيد الرئيس السيسي في اجتماع مع مسؤولي الحكومة المصرية، على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الشأن بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.وعلى المستوى العربي والإقليمي واكبت صحف الثلاثاء الوضع الميداني في الأراضي العراقية، مشيرة إلى حث الرئيس العراقي برهم صالح قوات الأمن بالحفاظ على حقوق جميع العراقيين وأهمية حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.ولفتت إلى سحب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كافة قطاعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطاعات الشرطة الاتحادية.// انتهى //09:51ت م0027