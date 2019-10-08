نجران 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسقامت جمعية تداوي الصحية الخيرية بمحافظة شرورة أمس، بتقديم دفعة جديدة من السماعات الطبية لمستفيديها من ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع ، وذلك بمقر الجمعية الرئيسي بالمحافظة.وأوضح مدير الجمعية صالح دحيان الصيعري، أن تأمين هذه السماعات يعد أحد برامج الجمعية لتوفير الأجهزة الطبية للمحتاجين لها بالمحافظة ومراكزها، انطلاقاً من استشعار الجمعية دورها المجتمعي لتعزيز دور الفرد والإسهام في تنمية المجتمع.// انتهى //10:00ت م0029