إسلام آباد 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بدء رئيس الوزراء عمران خان ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر باجوه زيارة رسمية إلى الصين لبحث تطورات مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، والعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.واهتمت بتصريحات عمران خان الذي حث المجتمع الدولي على التدخل لتحسين الوضع الإنساني في جامو وكشمير.وتابعت الاتصالات والتنسيق الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لمواصلة عملية السلام الأفغانية بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الجارية في أفغانستان منذ سنوات.وأخبرت عن استمرار تحسن مؤشرات الأسهم الباكستانية منذ الأسبوع الماضي وتحسن سعر الروبية مقابل الدولار كمؤشر على تحسن الاقتصاد الوطني.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار استهدف حافلة عسكرية.كما تابعت صحف باكستان بقلق بالغ تطورات الوضع في العراق حيث اتسعت رقعة الاحتجاجات ضد الحكومة إلى مدينة الصدر، وارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.// انتهى //10:18ت م0031