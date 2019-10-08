جيزان 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسشدد مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد الدكتور عبدالله بن عايض الشهري على أهمية التدريب على رأس العمل لاكتساب وتنمية المعارف والمهارات العملية اللازمة لرجال الدفاع المدني على أعمال الإطفاء والإنقاذ ومواجهة الحالات الطارئة، والمحافظة على بقائهم على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية للتعامل الأمثل مع أنواع الحوادث والمخاطر كافة.وأشار إلى دور التدريب على رأس العمل في غرس مفاهيم وقوانين السلامة والصحة المهنية وتعويد المتدربين على التقيد بها وارتداء جميع تجهيزات الوقاية الفردية أثناء مباشرة الحوادث والتعامل مع أنواع المخاطر التي يواجهونها بما يحقق سلامتهم أولاً و أدائهم لمهمتهم بكل كفاءة واقتدار.جاء ذلك خلال تدشين خطة التدريب على رأس العمل للعام الحالي ١٤٤١هـ بمركز البلد في إدارة الدفاع المدني في مدينة جيزان، حيث اشتملت الخطة على برنامج تدريب يومي يستهدف رجال الإطفاء والإنقاذ و الغواصين والمسعفين وقائدي ومشغلي الآليات والمعدات، ينفذ في الإدارات والمراكز الميدانية بالمنطقة كافة و يتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وتمارين فرضية.وفي نهاية البرنامج يجري تنفيذ عملية تقييم شاملة للمتدربين بهدف قياس مدى اكتسابهم للمعارف والمهارات العملية المطلوبة، وعلى ضوء نتائجها يجري تكريم الإدارات والأفراد المتميزين وإجراء عمليات التقويم والتحسين اللازمة على الخطة بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة .// انتهى //10:37ت م0033