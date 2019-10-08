الجزائر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 اكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أمس التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبلاده، موضحا أنها لن تتسامح مع محاولات المساس بسيادتها الوطنية.وواصلت الاهتمام بالشأن التونسي، لافتة إلى تراجع عدد مقاعد حركة النهضة في البرلمان التونسي ما سيضطرها للتنازل لصالح أحزاب أخرى من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.وواكبت صحف الجزائر تطورات الأوضاع في العراق، مخبرة عن اعتراف قيادة الجيش العراقي أمس باستخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين، ونقلت دعوة الرئيس العراقي برهم صالح قوات الأمن بالحفاظ على حقوق جميع العراقيين وحمايتهم.وأوردت إعلان وزراة الدفاع الأمريكية في بيان أمس أن الولايات المتحدة لا تدعم العملية العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا .// انتهى //11:34ت م0049