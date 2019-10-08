تبوك 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسنظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلًا بمركز التنمية الاجتماعية أمس, محاضرة بعنوان "حقوق المسنين" بمناسبة اليوم العالمي للمسنين بحضور المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي, وذلك على مسرح جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك.وأكد الدكتور الحربي في كلمة ألقاها في بداية المحاضرة، على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تأل جهدًا في تقديم العناية والرعاية بفئة كبار السن وتطوير الخدمات المقدمة لهم حيث تقدم الوزارة للمسنين الرعاية الشاملة لهم في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيدها الله -على تقديم كل ما يخدم هذه الفئة الغالية.وتناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور صبحي العطوي القيم الإسلامية الحميدة التي تدعوا إلى توقير واحترام المسنين، ورفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي بحقوق كبار السن والاهتمام بهم, والتعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بفئة المسنين, إضافة إلى إبراز دور المسنين في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهما على العطاء.// انتهى //11:52ت م0052