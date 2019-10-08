الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسوقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع مجلس الجمعيات التعاونية للعمل المشترك على تشجيع العمل التعاوني، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية وتطويرها بما يخدم مجالات التمويل المساند لبرنامج التنمية الريفية المستدامة، وحل أية عقبات قد تواجه المستفيدين من هذا البرنامج بمختلف فئاتهم ( المزارعين والمربين والصيادين والنحالين )، إضافةً إلى عقد ورش عمل تعريفية لهذا البرنامج في المناطق المستهدفة.ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق مديره العام منير بن فهد السهلي، ومن جانب مجلس الجمعيات التعاونية رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان السرحاني.وتأتي هذه المذكرة حرصاً من صندوق التنمية الزراعية كجهة حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية واستدامته، باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة على تفعيل التعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية بصفته الجهة المنظمة والمنسقة لأعمال الجمعيات التعاونية الزراعية، وتطوير أدائها لتحقيق الفائدة المرجوة لتطوير القطاع الريفي الزراعي بما ينسجم وأهداف البرنامج.يذكر أن صندوق التنمية الزراعية قد ساهم منذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي 2018م بتمويل 46 جمعية تعاونية زراعية متنوعة الأنشطة وفي مناطق مختلفة من المملكة، وبقيمة تمويلية تقدر بحوالي 391 مليون ريال، إيماناً منه بالدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية الزراعية في مجال التنمية الزراعية.// انتهى //12:01ت م0055