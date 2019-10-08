الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسحققت "معادن" المركز الأول في جائزة الشراكات والتعاون ضمن الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات للعام 2019م لدورها الشمولي الرائد في المُساهمة بالتنمية الاجتماعية - الاقتصادية للمُجتمعات السكنية والحضرية بالقرب من مناطق أعمالها من خلال تطوير واقع تلك المُجتمعات والمُساهمة في توجيهها نحو مستقبل مشرق يُعزز مُشاركتها في التنمية الاقتصادية الوطنية بالمملكة.ويأتي فوز معادن بهذه الجائزة عن مبادرتها في تأسيس مدارس التميز في مدينتي عرعر وطريف، الرامية إلى تخريج أجيال وطنية مُتميزة من أبناء وبنات منطقة الحدود الشمالية في المملكة ، بقدرات تعليمية وتأهيلية وأكاديمية فنية وعلمية، تمكنهم من مواكبة متطلبات التنمية والتطوير الاقتصادي والتجاري والصناعي الحالي الذي تعيشه المملكة ، وما تطمح إليه من مستقبل عبر رؤيتها الواعدة نحو العام 2030, وأعطى التعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإطلاق هذه المبادرة بعداً أكاديميا عالي المُستوى ، لما للجامعة من مكانة أكاديمية عريقة مُعترف بها عالمياً.وأوضح رئيس شركة معادن وعد الشمال للفوسفات المهندس حمد بن ماجد الرشيدي، أن مدارس التميز في مدينتي عرعر وطريف توصف على الدوام بأنها من بين أفضل المبادرات في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، وقد أبدت مــعــادن استعدادها في عدة مناسبات أمام مُجتمع الاستثمارات التعدينية العالمي لوضع خبراتها في متناول الشركات والمؤسسات الاجتماعية الراغبة في محاكاة هذه التجربة العصرية الناجحة.وأفاد أن تنفيذ مبادرة مدارس التميز في مدينتي عرعر وطريف تزامن مع الاستثمار الكبير الحكومي والخاص في تأسيس البنية الأساسية والصناعية لمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية بالمملكة، مما أوجد كادر بشري نوعي شغوف بالعمل الصناعي، قادر على الانخراط بجدارة في نشاطات الصناعة والتصنيع والخدمات اللوجستية عالية التقنية التي أنشأتها مــعــادن وشُركائها من المُستثمرين العالميين في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، ومع دخول المدنية منظومة الإنتاج الصناعية الاقتصادية للمملكة، و بدء تصدير منتجاتها لأكثر من 20 بلدا حول العالم.وأضاف "أن مــعــادن تمتلك سجلا حافلاً من الإنجازات على صعيد المسؤولية الاجتماعية في الجوانب التعليمة والتدريبية؛ فقد أسست المعهد التقني للتعدين في مدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والذي ساهم في إيجاد مخرجات وطنية مُؤهلة ومُتحفزة للعمل في قطاع وصناعة التعدين، بجانب قيام مــعــادن وشُركائها من المُستثمرين العالميين بتدريب الآلاف من الشباب السعودي عبر شراكتها التدريبية الاستراتيجية مع الكلية التقنية في الجبيل، والعديد من البرامج للطلاب في مناطق أعمالها، من بينها البرامج الإثرائية مع "موهبة"، ومن خلال اتفاقيتها النوعية مع العديد من جامعات المملكة لتقديم الدعم التدريبي والتأهيلي للطلاب، و تدريب كوادر مــعــادن من الشباب السعودي في مرافق شركاء مــعــادن عبر العالم.وتهدف الجوائز المقدمة من الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات إلى تشجيع تطبيق أفضل الممارسات والأساليب العالمية للمسؤولية الاجتماعية للشركات العربية، وعرض الإنجازات التي حققتها مختلف الشركات في تعزيز الأداء المستدام ليكون له تأثير أعمق وأكثر إيجابية على المجتمعات.وقد تسلم رئيس شركة معادن وعد الشمال للفوسفات المهندس حمد بن ماجد الرشيدي , ونائب الرئيس لشراكات التعلم والتطور لدى مــعــادن فوزي بن عبدالرحمن بوبشيت وعدد من مسؤولي الشركة الجائزة في الحفل الختامي للمنتدى العربي للمسؤولية الاجتماعية الذي أقيم مؤخرا في دولة الإمارات .// انتهى //12:09ت م0057