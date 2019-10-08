الكويت 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 2ر1 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5719 نقطة بنسبة انخفاض 02ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر124 مليون سهم تمت من خلال 4932 صفقة نقدية بقيمة 18ر28 مليون دينار كويتي (نحو 8ر95 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 13ر4711 نقطة بنسبة 27ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر64 مليون سهم تمت عبر 1958 صفقة بقيمة 2ر3 مليون دينار (نحو 8ر10 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الأول 3ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6236 نقطة بنسبة 07ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر59 مليون سهم تمت عبر 2974 صفقة بقيمة 8ر24 مليون دينار (نحو 3ر84 مليون دولار).// انتهى //13:38ت م0083