لندن 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 اكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بأن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي بشأن انسحاب بلاده منه وإن على التكتل أن يبحث على وجه السرعة اقتراحه الرامي لكسر جمود المحادثات قبل الانسحاب المقرر في 31 أكتوبر.وأبرزت الصحف المظاهرات والاحتجاجات الدائرة في وسط لندن حول التغير المناخي وقيام الشرطة باحتجاز 276 شخصاً منهم بسبب إغلاقهم الطرق وعرقلة الحركة لمحاولة جذب المزيد من الانتباه والأنظار الدولية حول خطر التغير المناخي.ونقلت الصحف عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله إن الحكومة تتوقع من الشرطة اتخاذ موقف حازم ضد المتظاهرين الذين "يعطلون حياة الآخرين بشكل كبير".وأبرزت تعديل الحكومة البريطانية نظام التعريفات الجمركية لديها والذي سيدخل حيز النفاذ في حال مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وتوصلت إلى أن 88 بالمائة من الواردات لن تخضع لرسوم جمركية.وأفادت الصحف بأن الحكومة البريطانية تستعد لإنهاء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بركسيت" هذا الأسبوع.وكشفت الصحف عن بحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو طرق مواجهة تهديدات إيران في منطقة الشرق الأوسط.// انتهى //13:41ت م0084