مسقط 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسعقد أصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أعمال اجتماعهم الرابع عشر في العاصمة العمانية مسقط .وناقش الاجتماع مشروع الخطة الإستراتيجية المشتركة لأجهزة الزكاة بين دول مجلس التعاون ومشروع الدبلوم في مجال الزكاة الذي يستهدف القائمين على أنظمة الزكاة في دول المجلس.كما تم خلال الاجتماع مناقشة اللائحة التنظيمية لمسابقة دول مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية والتطوعية في مجال الزكاة والتطرق إلى مسابقة الأعمال الإبداعية والتميز الوظيفي في مجال الزكاة.// انتهى //13:42ت م0085