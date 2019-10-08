تبوك 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس، دورة تدريبية بعنوان "كيفية الحصول على تمويل لمشروعك التجاري" بحضور 85 من رواد ورائدات الأعمال وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة .وتناولت الدورة التي قدمها متخصصون من هيئة منشآت عدة محاور منها : تعريف المشاركين بالمعرفة المهنية في مجال إدارة العلاقة بفاعلية مع المؤسسات التمويلية، ودراسة التحديات والمخاطر وكيفية التعامل معها.وتأتي الدورة ضمن برامج غرفة تبوك التدريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لخدمة رواد الأعمال وملاك المنشآت التجارية بالمنطقة.// انتهى //13:42ت م0086