الدمام 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي أن اتباع منظومة تشريعية ورقابية فعالة يدعم جذب الاستثمارات إلى داخل البلاد، وأن الهيئة تسير في اتجاه أن تكون المملكة ضمن أفضل خمس دول رقابية حول العالم، مشيرا إلى أن الهيئة قللت مدة إصدار شهادات التصدير للمنتجات الغذائية من 15 يوم إلى يوم واحد وللإرساليات اليومية من 15 دقيقة إلى 25 ثانية فقط، إضافة إلى تسريع إجراءات الحصول على خدمات أذونات الاستيراد والتصدير .واستعرض الدكتور الجضعي خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية اليوم , محاور الخطة الاستراتيجية الثالثة التي تتبناها الهيئة، موضحًا أنها تنطلق من خمسة محاور أساسية تبدأ بتحقيق منتجات آمنة وفعالة واتخاذا القرارات بناء على المخاطر مرورًا بإيجاد شراكات فعالة والمبادرة بمشاركة جميع أفراد المجتمع وانتهاءً بالوصول إلى الأداء العالي والثقافة الإيجابية ، مشيرا إلى أن الهيئة أنجزت نحو 15 مبادرة وأنها في طور إطلاق 9 مبادرات جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار .ولفت النظر إلى أن الهيئة ألغت جميع تراخيص المنشآت المبدئية وأعادت هندسة إجراءات ترخيص الأنشطة غير الصناعية بالتعاون مع لجنة "تيسير" ، فضلاً عن أنها اتبعت تطبيق نموذج التدقيق الذاتي للمنشأة ، وذلك بتوضيح المتطلبات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها .وأشار إلى أن الهيئة حققت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بتسريع إجراءات المنتجات منخفضة الخطورة كتسجيل المنتجات الغذائية من 11 يوم في السابق إلى يوم واحد فقط وكذلك منتجات التجميل من 17 يومًا إلى يوم واحد، والأجهزة والمنتجات الطبية من 20 يوم إلى 4 أيام ، لافتًا إلى أن الهيئة استطاعت كذلك التقليل من إجراءات تسجيل المنتجات متوسطة وعالية الخطورة ، فمن متوسط 57 يومًا في السابق إلى 35 يومًا .وفيما يتعلق بتسجيل المكملات الغذائية، أوضح الجضعي، أن تقديم الطلب أصبح الآن إلكترونيًا، فضلاً عن تسهيل وصول الملاحظات للعميل وسهولة التعديل على الطلب وتقليل الوقت الزمني للرد على الطلبات من 8 أسابيع إلى 10 أيام عمل، كما أنه تم تفعيل برنامج مدراء العلاقات مع كبرى الشركات وكذلك تفعيل خدمة التواصل المرئي مع العميل وتدشين منصة راحة العميل التي تم إنجاز الأعمال فيها بنسبة 50 % .من جانبه أكد رئيس رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن استضافة الغرفة لهذا اللقاء يأتي إدراكًا منها لأهمية الحوار ودوره في تحقيق الشراكات الفعالة بين كافة الأطراف ذات العلاقة وصولاً إلى أفضل الحلول والبدائل المناسبة التي تضمن تسيير دخول وسلامة المنتجات في آن واحد .// انتهى //13:43ت م0087