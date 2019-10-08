القاهرة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن إشهار "الوثيقة العربية لحقوق المرأة "كأول تشريعٍ يُسنه البرلمان العربي يأتي عرفاناً بدور المرأة العربية وتقديراً لمكانتها الرفيعة.وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي في كلمته خلال حفل إشهار الوثيقة الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة -وفقا للبيان الصادر عن مكتبه بالقاهرة- اليوم إن الوثيقة ستكون إطاراً تشريعياً ومرجعاً عربياً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي.وأوضح أن "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" تأتي حرصاً من البرلمان العربي على دعم المرأة العربية التي نفخر بعطائها وندعم إنجازاتها ونعمل على تعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعّالة في بناء المجتمع العربي، من خلال وثيقة جامعة لحقوقها، وهي نتاج جهدٍ كبيرٍ ومناقشاتٍ مستفيضةٍ ودراساتٍ مُعمّقةٍ عكفت عليها لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وخلاصة نتائج خمس ورش عمل عقدها البرلمان العربي.وأشار الدكتور السلمي إلى أن هدف البرلمان العربي من سن تشريع عربي لحماية حقوق المرأة هو تحقيق مطالب وتطلعات المرأة العربية المشروعة، مؤكدا استمرار البرلمان العربي في دعم قضايا المرأة العربية ومساندة مسيرة كفاحها وتعزيز مشاركتها في المجتمع العربي حتى تنال حقوقها المشروعة سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً.// انتهى //13:46ت م0089