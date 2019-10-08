بروكسل 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسنوه الاتحاد الأوروبي بسير الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في كوسوفو في 6 أكتوبر ووصفها بأنها كانت سلمية ومنظمة.وقال بيان صادر في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة بمجرد الانتهاء من الإجراءات ذات الصلة.وأضاف "أنه أمر مهم حتى تتمكن كوسوفو من استئناف العمل بسرعة بشأن الإصلاحات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك حكم القانون ، وتنفيذ اتفاق الاستقرار والمشاركة بين الاتحاد الأوروبي وكوسوفو والحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي مع بلغراد".وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تظل جميع الجهات الفاعلة السياسية ملتزمة بهذه العمليات ، التي تعد أساسية لمستقبل كوسوفو ، من أجل التقدم على طريقها الأوروبي ، والأهم من ذلك لمصلحة شعب كوسوفو والمنطقة بأسرها.// انتهى //13:51ت م0091