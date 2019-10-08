مكة المكرمة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسدشنت جمعية شفاء بالعاصمة المقدسة اليوم، مركز الكلى التخصصي، بحضور وكيل أمارة منطقة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وذلك بحي الزائدي.وبدأ الحفل بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء الدكتور خالد طيب رحب فيها بالحضور، موضحاً أن الجمعية قامت بتطوير المركز من مركز لغسيل الكلى إلى مفهوم الرعاية الصحية الشاملة, مشيراً إلى أن المركز يهدف لتقديم الرعاية لمرضى الفشل الكلوي من خلال عدد من النماذج الوقائية والعلاجية والتوعوية والبحثية بالتوافق مع المعايير المحلية والدولية.وأبان الدكتور طيب أن المركز يقع على مساحة 3 آلاف م2 ، ويضم تسعة عيادات ووحدات لغسيل الكلى والعيادات الطبية والخدمات الصحية المساندة، كما يحتوي على 34 كرسي غسيل كلوي بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من 21 ألف جلسة غسيل كلوي سنوياً.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن المركز.وفي نهاية الحفل تم تكريم الداعمين للجمعية والمشاركين.// انتهى //13:52ت م0092