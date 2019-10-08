بريدة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة "عفو", بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين إبراهيم الحسني وأعضاء اللجنة.وتسلم سموه في بداية اللقاء تقرير أعمال اللجنة لعام 1440هـ, مستمعاً لشرح مفصل من قبل المشرف العام على اللجنة عن أعمال اللجنة المنجزة واشتملت على 259 قضية مرتبطة بالعفو والصلح في قضايا القصاص والإصلاح في الخلافات الزوجية والخلافات المالية والعقوق والتهاجر, استفاد منها أكثر من 542 مستفيداً خلال العام المنصرم, مبيناً أن 60% من أعمال اللجنة ترتبط بالخلافات الأسرية وأن ما تم تحقيق الصلح به من القضايا تجاوزت نسبته 85%, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من عناية ورعاية ومتابعته دائمة لكل ما فيه إصلاح وصلاح اللجنة وأعمالها.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما تقدمه اللجنة من جهود مباركة خيرة خادمة للمجتمع, مؤكداً على أهمية مضاعفة الجهود في البذل والعمل لمواصلة تحقيق مثل هذه المخرجات الإيجابية لصالح ما تقوم به اللجنة من أعمال وما ينتج عنها من آثار, مقدماً شكره للمشرف العام وأعضاء اللجنة على ما تحقق من أهداف نبيلة نستلهمها من الشريعة الإسلامية السمحة في الإصلاح بين الناس والسعي لما فيه خير ومصلحة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك الجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //13:52ت م0094