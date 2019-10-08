القاهرة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واستسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، من وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، ملفاً كاملاً أعدته السلطة الفلسطينية حول ترسيم الحدود البحرية لدولة فلسطين.وأعرب أبو الغيط خلال اجتماعه اليوم مع "المالكي" بمقر الجامعة، عن سعادته بهذا الإنجاز المهم الذي يُسهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين، ويُعزز من مركزها الدولي.وأفادت الجامعة في بيان اليوم، أن المالكي شرح للأمين العام الخطوات التي تعتزم السلطة اتخاذها من أجل عقد الانتخابات التشريعية في عموم فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة والقدس المحتلتين، تليها الانتخابات الرئاسية حيث عبر "أبو الغيط" عن الارتياح الكبير حيال تلك الخطوة، مؤكداً دعم الجامعة لعقد الانتخابات لما تمثله من أهمية كبيرة في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.وأضاف البيان أن اللقاء تناول كذلك آخر مستجدات الوضع الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي في ضوء ما شهدته الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من نقاشات ومشاورات حول القضية الفلسطينية.// انتهى //14:43ت م0132