النعيرية 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واستفقد محافظ محافظة النعيرية إبراهيم آل خريف اليوم المشاريع التنموية التي تنفذها البلدية في المحافظة، حيث قام بزيارة لمقر البلدية، والتقى رئيس البلدية المهندس نايف الرجباني، ومنسوبو البلدية، ورئيس المجلس البلدي مبارك السهلي، ونائبه .وشاهد المحافظ خلال الزيارة عرضًا مرئيًا عن منجزات وجهود البلدية خلال العام الماضي ١٤٤٠هـ، وبيان المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ التي تحت الترسية بالبلدية .عقب ذلك قام محافظ النعيرية ميدانية شملت مشاريع البلدية بالمحافظة، واطلع على سير العمل وتفقد المشاريع القائمة فيها ، بعد ذلك قام بجولة على المراكز والهجر التابعة للبلدية " السلمانية - النقيرة - نقير " لمتابعة أعمال البلدية فيها ، كما التقى محافظ النعيرية بعدد من الأهالي واستمع لملاحظاتهم .// انتهى //14:56ت م0137