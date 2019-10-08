الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسحقق سائق فريق إي دي السعودي للسباقات عبدالله الدوسري (14 عامًا) المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة البحرين لسباقات الكارتينج، والتي أقيمت على مضمار حلبة البحرين الدولية.ونجح الدوسري في تصدر فئة الناشئين وتسجيل انطلاقة مميزة في موسمه الثاني في سباقات البحرين، بعد أن نجح الموسم الماضي في تحقيق المركز الثالث للبطولة, كما حقق والده المركز الثالث في فئة الماسترز.ويشارك في البطولة أكثر من 30 سائقًا من مختلف الدول، يتنافسون في سبع جولات، على مضمار يبلغ كيلو و414 مترا وتنظيم من الاتحاد البحريني للسيارات.وكان الفريق دشّن مشاركته هذا الموسم ببطولة تحدي إكس 30 في الإمارات، سعيًا إلى رفع مستوى الأداء في سباقات الكارتينج، فيما يستعد عيسى الدوسري للمشاركة في رالي القصيم الأسبوع المقبل، الذي يمثل الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.يذكر أن الجولة الثانية من بطولة البحرين ستنطلق يوم التاسع من نوفمبر المقبل.// انتهى //14:56ت م0138