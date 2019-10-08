جدة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة في مكتبه اليوم ، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة دخيل الدخيل, ومساعده.واطلع سموه خلال الاستقبال على سير العمل ، متمنياً لهم التوفيق والسداد بمهامهم المناطة.من جانبه ثمّن الدخيل توجيهات سمو الأمير سعود بن جلوي ، مؤكداً سعي الهيئة نحو تحقيق الأهداف المنشودة التي وضعتها القيادة الرشيدة وخدمة مجتمع المحافظة.// انتهى //14:57ت م0140