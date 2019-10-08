عام / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
جدة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة في مكتبه اليوم ، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة دخيل الدخيل, ومساعده.
واطلع سموه خلال الاستقبال على سير العمل ، متمنياً لهم التوفيق والسداد بمهامهم المناطة.
من جانبه ثمّن الدخيل توجيهات سمو الأمير سعود بن جلوي ، مؤكداً سعي الهيئة نحو تحقيق الأهداف المنشودة التي وضعتها القيادة الرشيدة وخدمة مجتمع المحافظة.
// انتهى //
14:57ت م
0140