حائل 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسشاركت الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل "هدكا" أمس, بملتقى المبادرات النوعية, الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وأوضحت الجمعية أن مشاركتها كانت ضمن مبادرة النادي الصيفي لأطفال التوحد, التي جرى اختيارها ضمن المبادرات النوعية بالملتقى.وأشارت إلى أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من اهتمام مجلس إدارة الجمعية بتحقيق رسالة وأهداف الجمعية, وإبراز الدور الذي تقوم به الجمعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم وتأهيل وترفيه أطفال التوحد وتقديم الدورات التعليمية والتدريبية للأسر في كيفية التعامل مع أطفالهم.// انتهى //15:01ت م0141