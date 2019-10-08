عرعر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسعقد تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلة بالنشاط الطلابي لقاء تنشيطيا لرواد النشاط ومشرفي النشاط العلمي بقطاع عرعر في متوسطة واحة المعرفة.وتطرق اللقاء الى تفعيل النشاط العلمي بالمدرسة ومناقشة أهم المسابقات والبرامج المركزية وكيفية تفعيلها، وحث الطلاب على التسجيل ومتابعتهم من قبل مشرفي النشاط.وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي محمد مشحن العنزي ان اللقاء الذي أستمر لمدة يومين تناول اهم الموضوعات الخاصة بالنشاط ،مؤكدا أن المسابقات العلمية لها دور كبير في تحفيز الطلبة على التعلم والبحث والدراسة.‏// انتهى //15:22ت م0145