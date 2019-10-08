حائل 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسشارك طلاب دار الملاحظة الاجتماعية بحائل اليوم, معلميهم في الاحتفال باليوم العالمي للمعلم.وقدم مدير المدرسة الشكر لمدير ومنسوبي وأحداث الدار على هذه البادرة الطيبة التي تعكس إجلالاً وتقديراً واحتراماً لصانعي الأجيال.من جهته أشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم في الميدان التربوي لها أهمية بالغة تكمن في الإشادة بالدور الكبير الذي يقومون به في سبيل إعداد جيل أكثر وعياً وتميزاً وإدراكاً للرسالة السامية التي يحملونها والجهود الكبيرة التي يبذلونها في بناء الأجيال الواعدة.// انتهى //15:22ت م0146