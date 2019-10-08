القاهرة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى 7ر721 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1ر962 مليون جنيه .وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تراجعا بنسبة 58ر0 % ليصل إلى 57ر14348 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 8ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 09ر526 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر71ر0 % من قيمته، منهيًا تعاملات اليوم عند مستوى 24ر1406 نِقَاط .// انتهى //16:22ت م0178