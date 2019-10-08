الخرطوم 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، على ارتفاع عند 14737.812 نقطة.وارتفع حجم التداول مقارنه بيوم أمس من 20,331,392 إلى 22,616,024 جنيها بنسبة ارتفاع بلغت 11 % ، كما زاد عدد الأوراق المالية المتداولة من 41,364 إلى 44,390 ورقة مالية بنسبة ارتفاع بلغت 7 % ، في حين انخفض عدد الصفقات المنفذة من 116 صفقة إلى 24 صفقة بنسبة انخفاض بلغت 79 % .// انتهى //16:23ت م0180