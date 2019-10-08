الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسزار وفد من منسوبي مكافحة المخدرات ضم ضباطًا من ست دول اليوم, مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، بهدف الاطلاع والتعرف على خِدْمات وبرامج المجمع وجهوده في التوعية والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان.وكان في استقبالهم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد مشعوف القحطاني, ومنسوبي المجمع, حيث استمع الوفد لشرح عن مجسم المجمع، تلاه جولة على أقسام وإدارات المجمع شملت الإدارة الطبية وإدارة التمريض وإدارة شؤون المرضى وإدارة تجربة المريض وقسم الإسعاف ( الطوارئ ).وفي نهاية الجولة عُقد اجتماع بإدارة التدريب والأبحاث والتعليم المستمر قُدم خلاله عرض تعريفي عن المجمع وكلمة لمدير التنفيذي تحدث خلالها عن جهود المملكة الكبيرة في مجال الوقاية من الوقوع في براثن المخدرات والبرامج المتطورة التي اتخذتها في مجال علاج الإدمان وكذلك الاهتمام ببرامج تأهيل المتعافين للاستمرار في التعافي والحد من انتكاستهم.بعد ذلك تحدث رئيس أقسام علاج الإدمان الدكتور فيصل الزكري عن أقسام الإدمان والخِدْمات التي يقدمها القسم في مجال علاج مرضى التعاطي والاعتماد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فيما تحدث استشاري الطب النفسي الدكتور فهد المنصور عن أقسام الصحة النفسية وبرامج القسم التي يقدمها لعلاج المرضى النفسيين.مما يذكر أن الوفد الأمني الزائر استضافتهم المملكة بمناسبة انعقاد التدريب العملي الإقليمي السابع لمكافحة المخدرات التي أقيمت يومي 7-8 صفر الجاري بمدينة الرياض.// انتهى //16:32ت م0182