تبوك 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسقام رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي , يرافقه رئيس المجلس البلدي بالمحافظة فايز عماش المرشد اليوم ، بجولة تفقدية على عدد من القرى التابعة للمحافظة، وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقومون بها، للوقوف على الخِدْمات المقدَّمة للمواطنين والاطلاع على احتياج المواطنين بتلك القرى.وشملت الجولة قرية الجديد والجهراء والمثلث لمتابعة سير العمل والخِدْمات المقدمة للمواطنين وتحديد مواقع للاستثمار في تلك القرى، كما شملت الجولة الالتقاء بأهالي القرى والاستماع إلىمطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وآرائهم بالخِدْمات المقدمة لهم، مؤكدين أن المواطنين هم أساس العملية التنموية للرقي بالمحافظة والقرى التابعة لها.// انتهى //16:32ت م0183