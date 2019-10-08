دبي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسقام معالي وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سيف بن عبدالله الشعفار ومساعد القائد العام للشؤون الأكاديمية والتدريب اللواء الدكتور محمد بن أحمد بن فهد ومدير عام دائرة الحكومة الالكترونية في إمارة الشارقة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي ورئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية الشيخ محمد بن حميد القاسمي اليوم بزيارة جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية 2019.وكان في استقبالهم وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء فهد بن زرعة ومدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الداخلية العقيد ناجي القحطاني، واطلع الزوار خلال جولة لهم في المعرض على التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //16:37ت م0186