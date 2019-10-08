عام / "الأرصاد" تدعو أهالي منطقة المدينة المنورة إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب الكثيف
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
المدينة المنورة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن حالة من الضباب الكثيف, تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مستوي الرؤية الأفقية.
وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساء , وتستمر حتى الثامنة والنصف مساءً, وتشمل محافظة ينبع.
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16:39ت م
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