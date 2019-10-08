المدينة المنورة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن حالة من الضباب الكثيف, تشمل تأثيراتها المصاحبة تدني في مستوي الرؤية الأفقية.وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساء , وتستمر حتى الثامنة والنصف مساءً, وتشمل محافظة ينبع.// انتهى //16:39ت م0188