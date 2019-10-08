أبوظبي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم وقوف الإمارات إلى جانب السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التي تمر بها، ودعمها كل ما يحقق الأمن والسلام والوحدة على الساحة السودانية وما يلبي طموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار.جاء ذلك خلال لقاءه في أبوظبي اليوم ، برئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك .وقال سمو الشيخ محمد بن زايد : إن دولة الإمارات شجعت الحوار بين القوى السودانية المختلفة خلال الفترة الماضية، من منطلق حرصها على استقرار السودان ووحدته وسلامة مؤسساته، ونهجها الثابت في العمل من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية، مؤكدًا أن السودان قدم نموذجًا مهمًّا وحضاريا على الساحة العربية في إدارة الأزمة وتحقيق التوافقات التي تعلي المصالح الوطنية العليا وتحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة مؤسساته.كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها .// انتهى //16:49ت م0189