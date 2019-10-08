المنامة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,517.72 بانخفاض وقدره 1.32 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 745.46 بانخفاض وقدره 4.03 نِقَاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و419 ألف و952 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 592 ألفا و387 دينارًا بحرينيًّا تم تنفيذها خلال 70 صفقة.// انتهى //16:51ت م0190