بريدة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسيستضيف نادي ذوي الإعاقة بمنطقة القصيم بعد غدٍ الخميس ولمدة يومين بطولة أندية المملكة لألعاب القوى لذوي الإعاقتين الحركية والذهنية ضمن البرنامج الزمني الداخلي الذي تنظمه وتشرف عليه اللجنة البارالمبية السعودية.ويشارك في البطولة 72 لاعباً يمثلون 4 أندية هي أندية والقصيم والرياض والرس والأحساء على مجمع ملاعب إدارة التعليم بمدينة بريدة.كما أقام نادي القصيم "التجمع الأول" بطولة الدوري الممتاز لكرة الهدف لذوي لإعاقة البصرية لأندية القصيم, الرياض, الباحة,جدة, الدمام, الأحساء,المدينة المنورة,نجران على صالة بيت الطالب ببريدة، وامتدت على مدى يومين، إذ حقق نادي القصيم العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته وتصدر مجموعته.وعبر رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالقصيم الدكتور ابراهيم الضبيب عن سعادته في استضافة نادي القصيم لبطولتين في أسبوع واحد، مبيناً أنهم يأملون في الاستفادة من استضافة البطولات، لمشاركة أوسع في الأنشطة الرياضية لذوي الإعاقة، بتعزيز مكانة رياضة ذوي الإعاقة بالمنطقة، والوعي بأهميتها سواء في منطقة القصيم أو جميع مدن المملكة العربية السعودية ، مشيراً إلى أنه شارك في البطولة الأولى أكثر 80 لاعباً، مشدداً على أهمية رفع مستوى الوعي لدى ذوي الإعاقة ومنحهم فرصتهم الكافية لتمكين مهاراتهم وقدرتهم من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات الرياضية.// انتهى //17:43ت م0210