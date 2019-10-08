رياضي / الابتسام يلتقي الاتحاد في انطلاق الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة الطائرة
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
تنطلق بعد غدٍ الخميس منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة الطائرة بإقامة مباراة واحدة تجمع الابتسام مع الاتحاد على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام .
وتختتم الجولة السبت القادم بـ 5 مباريات تجمع الأولى الجبلين مع الهلال على صالة مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل ، والسلام يلتقي نظيره الأهلي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ، والفيصلي يواجه الترجي على مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة ، ويلعب الموج مع النصر على صالة نادي البكيرية بالبكيرية ، والهداية مع الوحدة على صالة نادي الاتفاق بالدمام .
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17:59ت م
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