الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واستنطلق بعد غدٍ الخميس منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة الطائرة بإقامة مباراة واحدة تجمع الابتسام مع الاتحاد على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام .وتختتم الجولة السبت القادم بـ 5 مباريات تجمع الأولى الجبلين مع الهلال على صالة مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية بحائل ، والسلام يلتقي نظيره الأهلي على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ، والفيصلي يواجه الترجي على مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة ، ويلعب الموج مع النصر على صالة نادي البكيرية بالبكيرية ، والهداية مع الوحدة على صالة نادي الاتفاق بالدمام .// انتهى //17:59ت م0214