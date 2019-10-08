دبي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن الشركة رفعت عدد المواقع المجهزة بالجيل الخامس 5G في مختلف مناطق المملكة، مبيناً أن المملكة اليوم ضمن أفضل الدول التي استعدت لمرحلة الجيل الخامس بشكل متقدم، متوقعاً بدء خدمات الجيل الخامس لقطاع الشركات في السعودية مطلع العام 2020.جاء ذلك خلال لقاء نادي الاتصالات السعودية الإعلامي، الذي عقد أمس على هامش معرض "جيتكس دبي 2019 بدبي" مبيناً أن دعم المملكة لقطاع الاتصالات أسهم في تطور ونمو هذا القطاع، وتحسين بنيته التحتية في وقت قياسي، لتحقيق التحول الرقمي وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. مشيراً إلى أن حاضنة الأعمال إنسبايريو تحتضن 28 مشروعا باستثمارات وصلت 60 مليون ريال، مفيداً أن " القيمة السوقية لهذه الاستثمارات تبلغ 300 مليون ريال، ولديها 16 مليون مستخدم، أسهمت في خلق 160 ألف وظيفة، منها وظائف بعمل جزئي".من جهته، تناول النائب الأعلى للرئيس للشؤون المؤسساتية في "الاتصالات السعودسة" المهندس عبدالله الكنهل أثر حاضنة الأعمال انسبايريو InspireU في دعم الابتكار في مشاريع الشباب والشابات المبتكرة بمساندة " الاتصالات السعودية" التي تقدم دعماً مادياً وتأهيلياً بمشاركة خبراء من وادي السيليكون ، فضلاً عن توفير جميع الإمكانات لهذه المشاريع الواعدة.وضمن الملتقى قدم المتخصص في الإعلام الجديد الدكتور عمار بكار ،عرضاً تحت عنوان" أثر شبكات الجيل الخامس على مستقبل الاتصالات والإعلام،. كما تم عرض ثلاثة مشاريع مدعومة من وهي تطبيق " سلفة " المعني بتقديم خدمة القروض متناهية الصغر، و" كروة" الذي يقدم بيانات وخدمات تسهيل خدمات تأجير السيارات، ومشروع "عاين" للمساعدة في تقييم كفاءة المنازل الجاهزة.// انتهى //17:59ت م0215