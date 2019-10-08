إبادان 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واستمكن الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم من إجراء كشف النظر الأولي لمئات الحالات المرضية التي تدفقت بالآلاف على مقر الحملة التطوعية الطبية في مستشفى "آدِّي اويو" بمدينة "إبادان" عاصمة ولاية أويو بجمهورية نيجيريا.وشهد المستشفى ازدحاما كثيفا منذ ساعات الصباح الأولى رغبة في الاستفادة من خدمات الحملة الطبية التطوعية التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع "مؤسسة البصر الخيرية العالمية" خلال الفترة من 5 إلى 19 / أكتوبر إلى نيجيريا.وأوضح طبيب البصريات في الفريق الطبي التطوعي الدكتور حسام الغامدي أنه تم تزويد الحملة بأجهزة من شأنها تسريع وتحسين عمليات العيون، ومنها جهاز الفيكو وهو عبارة عن جهاز حديث يستعمل لإزالة الماء الأبيض عن طريق الموجات فوق الصوتية بحيث لا يضطر الجراح إلى فتح العين أكثر من 2 مم، مما يجعل العملية لا تحتاج إلى غُرز جراحية، إضافة إلى أن نسبة المضاعفات بعد العملية أقل بكثير من الطرق الجراحية التقليدية.مضيفًا إن الفرق الطبية العاملة في الحملة تعاملت مع أغلب الحالات التي وصلت من عدة مناطق في نيجيريا ليصل عدد من تم فحصهم والكشف على عيونهم في اليوم الأول حوالي 4,500 حالة، وهو ما يتجاوز مجموع الرقم الذي كان مخططا الكشف عليهم طوال فترة بقاء الحملة في مدينة "إبادان".//انتهى//18:08ت م0216