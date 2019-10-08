دبي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأعلنت وزارة الحج والعمرة, نجاح المرحلة الأولى من حلول "الحج الذكي"، التي أسهمت في تيسير إجراءات الحركة والنقل وتعزيز مستويات السلامة للحجاج في موسم حج 1440هـ ، كما وقعت الوزارة مذكرتي تفاهم مع شركة علم لتطوير وتشغيل المنصة الإلكترونية للإعاشة والصحة والبيئة، وتأسيس وتشغيل مركز تأهيل وترخيص العاملين في منظومة الحج والعمرة، وقعها معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، والرئيس التنفيذي لشركة علم لأمن المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجضعي.وقال معالي نائب وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي أمس خلال مشاركة الوزارة في أسبوع جيتكس للتقنية 2019: "إن وزارة الحج والعمرة تشهد تحوّلًا رقميًا واسع النطاق بالتعاون مع بيوت الخبرة وشركات التقنية العالمية، لتعزيز مفاهيم استخدام الحلول الذكية لتقديم خِدْمات عالية الجودة لضيوف الرحمن تسهم بشكل مباشر في تحسين تجرِبتهم وإثرائها التي هي أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأوضح أن مذكرتي التفاهم الموقعة مع شركة علم تهدف إلى دراسة مدى إمكانية التعاون المشترك بين وزارة الحج والعمرة و "علم" وتنفيذ أعمال مشتركة بين الطرفين في مجال الخِدْمات الإلكترونية وتقنية المعلومات والرقابة والتفتيش وذلك لاستثمار القيم المضافة بما يحقق المصلحة العامة للجهات المستهدفة.وأشار معاليه إلى أن الوزارة وبتوجيهات ومتابعة من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن فعلت الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص للارتقاء بجودة الخِدْمات وتطوير حلول "الحج الذكي" ومن ذلك توقيع مذكرات تفاهم العام الماضي على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، مع شركة "إس إيه بي" SAP في مجال التقنية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية، ومنصات الحوسبة السحابية المختصة بالجغرافية المكانية، وإنترنت الأشياء، والبطاقات الذكية من أجل رفع مستوى الخِدْمات.من جهته قال المشرف العام على التخطيط والتطوير بالوزارة الدكتور عمرو بن رضا المداح: "إن من شأن حلول الحج الذكي ضمان نقل ملايين الحجاج في أنحاء المشاعر المقدسة بسرعة وسهولة وأمان وفقًا لجداول زمنية محددة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي الناجح يعمل على الاستفادة من إمكانية الاطلاع الفوري على أوضاع الحجاج لتحسين الحركة ومستويات السلامة والتنقل وإدارة الحشود، حيث سيكون العمل خلال المرحلة الثانية من الحج الذكي على نشر النمذجة التنبؤية لملايين الحجاج والمعتمرين.ويُدار حلّ "الحج الذكي" عبر غرفة عمليات العمليات المتابعة والتحكم التي تصوّر لحظة بلحظة الرؤى الفورية المستمدّة من تدفقات الحشود عبر الأجهزة وأدوات الاستشعار المرتبطة بشبكات إنترنت الأشياء، والتحليلات الجغرافية المكانية وصور الكاميرات، بجانب البيانات الواردة من منصة التغذية المعلوماتية الجوالة الخاصة بالحجاج.وتشارك وزارة الحج والعمرة في جيتكس هذا العام لعرض التحولات الرقمية وحلول الحج الذكي التي تطبقها لرفع مستوى الخِدْمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.// انتهى //18:19ت م0217