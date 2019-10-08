الخرطوم 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واستشارك السودان في الاجتماع التشاوري الثاني عشر بشأن الهجرة المنعقد حاليًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بوفد يرأسه رئيس مفوضية حقوق الإنسان، حرية إسماعيل عبد المحسن.ويأتي الاجتماع وفقاً لبيان صحفي صادر عن المفوضية، بدعوة من منظمة الهيئة الحكومية للتنمية -إيقاد -، ويهدف إلى تعزيز الوقاية منه، وإيجاد حلول للمشردين داخليًا من خلال التركيز على موضوع التبادل الإقليمي حول الخبرة في دعم الاستقرار والحلول الدائمة للنزوح الداخلي في إقليم الإيقاد.ويشارك في الاجتماع أصحاب المصلحة من وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميون، والدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والبنك الدولي، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.// انتهى //18:21ت م0219