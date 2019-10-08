دبي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسفازت شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، والتابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI بجائزة جيتكس عن فئة المدن الذكية من خلال حلولها الذكية في المساجد، وذلك خلال حفل توزيع جوائز كبير أقيم على هامش أسبوع جيتكس للاحتفاء بالشركات التي حققت نقلات نوعية جديدة في رحلة التحول الرقمي.هذا وتنافست الشركات من خلال تسعة فئات وهي: الاتصالات، التسويق الرقمي، المشاريع الناشئة، المالية، التجزئة، الطاقة، التعليم، الرعاية الصحية والمدن الذكية.وعن هذا الإنجاز قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة AEC عبد العزيز الدعيلج :" نشعر بالفخر لحصولنا على هذه الجائزة القيمة خاصة وأنها تأتي خلال أسبوع التقنية الأول في المنطقة وضمن النسخة الأولى من حفل جوائز جيتكس 2019. وأن هذا الفوز يؤكد على التزامنا بالتطوير المستمر للحلول والأنظمة الذكية والتي من شأنها المساهمة في تسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة."وقد فازت شركة الالكترونيات المتقدمة بالجائزة الأولى ضمن جائزة المدن الذكية، التي قامت بتطبيق حلولها الرقمية في احدى مساجد الرياض، والنتائج الباهرة التي حققها هذا المشروع والمتمثلة في تخفيض تكاليف الصيانة بنسبة 10%, وتخفيض هدر المياه بنسبة 25%, وتخفيض تكاليف الطاقة بنسبة 40% من خلال تقنيات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، الامر الذي يعتبر مدخلا لمشاريع مستقبلية على مستوى المدن الذكية في المملكة والمنطقة خاصة وأن هذا الابتكار يواكب مشاريع المدن الذكية التي تقودها المملكة.جدير بالذكر أن المساجد ذات الحلول الرقمية هي مساجد قابلة للتطبيق وبأتمتة كاملة وتستخدم التقنيات الرقمية لتقديم تجربة أفضل للمصلين، ولتحقيق ذلك يتم تجهيز المساجد ذات الحلول الرقمية بأجهزة استشعار خاصة بالذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، والتي من شأنها أن تتفاعل مع المصلين ورواد المسجد، وتعمل على تحسين السلامة الداخلية والخارجية، وتوفير الطاقة، وتتبع الاحداث ومواقيت الصلاة.// انتهى //18:21ت م0220