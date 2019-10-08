الدمام 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسقدم مركز التنمية الأسرية لجمعية البر بالمنطقة الشرقية خلال العام الميلادي الماضي، نحو 659 استشارة متعلقة بحالات الزواج والطلاق، و 88 استشارة نفسية، و171 استشارة تربوية.وأوضح الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة سمير العفيصان ، خلال تكريم 20 استشارياً أُسرياً أمس ، أن عدد المستفيدين لبرامج المركز بلغ 15598 مستفيداً، مشيراً إلى أن الجمعية حرصت على تكريم المستشارين للدور والعمل الذين يقومون به لخدمة الأسر وتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية والمالية، وحل المشكلات الأسرية وإصلاح ذات البين والعمل على الحد من نسبة الطلاق داخل المجتمع.ولفت العفيصان النظر إلى دور المستشارين في تقديم الاستشارات بمختلف أنواعها، من خلال خدمة الهاتف الاستشاري، عبر الرقم الموحد للمركز " 920005205 " من يوم الأحد حتى الخميس.من جانبه أبان مدير فرع جمعية البر بمركز التنمية الأسرية بالدمام أحمد الدريويش، أن هناك 20 مستشاراً ومستشارة يقدمون الاستشارات الأسرية، منهم مختصون في المجال التربوي يقدمون الاستشارات المتعلقة بالمشكلات المدرسية .وبين أن المركز قدم 10 استشارات متعلقة بالإدمان، فيما استفاد من حالات إصلاح ذات البين 941 مستفيداً، بينما نفذ المركز 139 دورة وورشة عمل , وأقام المركز العديد من الملتقيات العلمية.// انتهى //18:23ت م0221