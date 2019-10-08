نيويورك 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واستراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم، متأثرة بتقرير بأن إدارة ترامب تجري مناقشات بشأن قيود محتملة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الصين مخاوف جديدة بشأن نتائج محادثات تجارة رفيعة المستوى هذا الأسبوع.ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي 201.43 نقطة بما يعادل 0.76 بالمئة إلى 26276.59 نقطة، كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 18.39 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 2920.40 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 58.02 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 7898.27 نقطة.// انتهى //18:24ت م0223