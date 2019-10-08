إسلام آباد 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسدعا رئیس الوزراء الباكستاني عمران خان الشركات الصینیة إلى الاستثمار في باكستان، مؤكداً أن حكومته ستذلل كل العقبات التي تعترض المستثمرین الصینیین.جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم أمام اجتماع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الصين.وقال إن باكستان ترحب بالشركات الصينية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات لاسيما في مجالات الصناعة والتقنية وتقنية المعلومات والخِدْمات المالية والإسكان والنسيج والزراعة والنفط والغاز والسیاحة.وأضاف أن مكتبه في باكستان سيشرف بشكل مباشر على الاستثمارات الصينية في إطار مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، مشيراً إلى أنه تم تشكيل هيئة وطنية باكستانية لإدارة المشاريع الصينية، وستقوم هذه الهيئة بحل أي معاضل تعترض مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.// انتهى //18:59ت م0242