إسلام آباد 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في العاصمة بكين اليوم، نظيره الباكستاني عمران خان الذي يزور الصين على رأس وفد رفيع المستوى حالياً.وأوضح بيان صادر في إسلام آباد أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى استعراض التعاون في مجال مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق ببدء المرحلة الثانية للمشروع.كما استعراضا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك قضية كشمير والوضع الأمني في المنطقة.وأطلع رئيس الوزراء الباكستاني نظيره الصيني على الوضع في إقليم جامو وكشمير، وشكر القيادة الصينية على دعمها لموقف باكستان في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الكشميرية.// انتهى //18:59ت م0243