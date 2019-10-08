مكة المكرمة 9 صفر 1441 هـ الموافق 8 اكتوبر 2019م واسدشن معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتورعبد الله بن عمر بافيل اليوم "البوابة الإلكترونية لتقديم المبادرات" المنفذة من مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة، والتي تعد أول بوابة إلكترونية من نوعها لتقديم المبادرات كنظام مؤتمت.واستمع معالي مدير الجامعة لشرح مفصل عن آلية عمل البوابة الهادفة إلى مساعدة منسوبي الجامعة في بلورة أفكارهم إلى مبادرات تمهيدًا لمراجعتها من قبل مكتب المبادرات قبل رفعها إلى برامج الرؤية والجهات الداعمة.وبين المشرف العام على مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بالجامعة الدكتور إيهاب مليباري، أن هذه البوابة تمكن الجامعة من العمل على إنشاء بنك خاص بالمبادرات للتقديم في مختلف برامج الرؤية، مشيراً إلى أن البوابة ستمكن أصحاب المبادرات من خلال نموذج موحد إدخال بيانات المبادرات سواء البيانات الأساسية أو الفنية أو المالية، ليقوم النظام نيابة عن مقدم المبادرة بتوليد جميع البيانات التي يمكن حسابها مثل الميزانية الرأسمالية والتشغيلية والجداول الزمنية ومخططاتها ثم وضع المبادرة بشكل آلي في قالب النموذج المطلوب من قبل البرنامج المستهدف، وإنشاء ملف المبادرة بشكل آلي مما يضمن تركيز مقدم المبادرة على محتوى المبادرة العلمي والفني.من جهته نوه معالي مدير الجامعة بجهود مكتب المبادرات وحرصه على إتمام أعماله وبرامجه بالأساليب التقنية الحديثة التي تساعد على تحقيق التطلعات.// انتهى //19:00ت م0244