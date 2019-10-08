الأحساء 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم, الحفل الختامي لجائزة الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الموسى للتميز التعليمي في دورتها التاسعة, وكرم سموه الفائزين والفائزات فيها البالغ عددهم 48 "بنين-بنات" في الفئات التالية (الإدارة المتميزة، المدرسة المتميزة، الروضة المتميزة، المشرف التربوي المتميز، المعلم المتميز، التشكيلات المدرسية المتميزة، الموظف المتميز، المشروع التربوي المتميز، الطالب المتميز), وذلك بالقاعة الكبرى في جامعة الملك فيصل بالأحساء.وأوضح المدير العام للتعليم في الأحساء أحمد بالغنيم أن عددُ المسجلين إلكترونيًا في الدورةِ التاسعةِ من جائزةِ التميز التعليمي بلغ 609 مسجلين بزيادة 22 % عن الدورةِ السابقةِ، فيما بلغ عدد الذين تمّ تحكيمُ ملفاتِ مشاركتهم 138 مشاركًا ومشاركةً بزيادة 16 % عن الدورة السابقة، وأما الفائزون والفائزاتُ بالجائزةِ في هذه الدورةِ فقد وصل عددُهم إلى 48 فائزًا وفائزةً بنسبةٍ تمثلُ 35% من العددِ الفعلي، من قطاعِ البنين 23 فائزًا ومن قطاعِ البنات 25 فائزةً، فيما بلغ عددُ الحاصلين على درعِ التميزِ الذهبي من القطاعين 23 درعًا ، وعددُ الحاصلين على درعِ التميزِ البرونزي من القطاعين متميزيْن اثنين، في حين بلغ عدد الحاصلين على درعِ التميزِ من القطاعين 23 متميزًا و متميزةً.وعبر عن اعتزازه بتوقيعِ مذكرةٍ تفاهمٍ بينَ الإدارةِ العامةِ للتعليمِ بالأحساءِ وعبدالعزيز بن عبدالله الموسى -داعم الجائزةِ- تعزيزًا لعملٍ مشتركٍ استراتيجي ينهض بجودةِ الأداء.وقدم بالغنيم الشكر لسمو أميرَ المنطقةِ الشرقية وسموَ نائبِه على اهتمامهما الكبيرِ بقطاعِ التعليمِ في المنطقة، وتذليل الصعوبات حتى تبوّأت المنطقة مراكز متقدمة في المخرجات التعليمية, واصلا شكره لمعالي وزيرِ التعليمِ ومعالي مديرِ جامعةِ الملكِ فيصل على إيلاء التميز وأهله العناية والاهتمام, منوها بدور داعمِ الجائزةِ عبدالعزيز بن عبدالله الموسى الذي أسهم في تحفيزِ المتميزين ورعايتِهِم.من جهته أكد داعم الجائزة عبدالعزيز بن عبدالله الموسى، أن هذه الجائزة اتضحت أهميتها وجدارتها من خلال المشاركة الكبيرة لمنسوبي ومنسوبات التعليم في الأحساء، والوصول إلى مختلف الشرائح التعليمية، وتحقيق النتائج المثمرة، لافتا النظر إلى أن هناك وقفاً خيرياً لهذه الجائزة تم الانتهاء من الجزء الأول منه.من جانبه أعلن معالي مديرِ جامعةِ الملكِ فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، منح أصحاب المبادرات المتميزة العضوية الكاملة في نادي الموهبة بالمركز الوطني للموهبة والإبداع في الجامعة دعماً وتشجيعاً وتحفيزاً لأصحاب المبادرات المتميزة.وفي الختام أعلن المتحدث الرسمي لتعليم الأحساء سعد الدرويش، أسماء الفائزين والفائزات في فروع الجائزة والبالغ عددهم 48 فائزاً وفائزة.// انتهى //19:10ت م0245