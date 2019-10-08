دبي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسزار صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2019 في دبي.وتجول سموه في أرجاء الجناح واطلع على الخدمات الالكترونية والتطبيقات الذكية التي اشتملت على سبعة محاور تحت عنوان "حلول تقنية لوطن آمن " تقدمها 12 جهة وقطاع تابعة للوزارة بهدف رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين في المملكة.كما اطلع سموه خلال زيارته على الخدمات والتقنيات المعروضة، ومنها : الجهاز الخاص بإصدار التأشيرة السياحية - المتوفر في المطارات والمنافذ الرئيسية الستة التي تم تحديدها - ، حيث تعتبر أحدث الخدمات التقنية الموجودة في المعرض، إضافة لعرض الاستخدامات الخاصة في المجال الأمني من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وكذلك خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطن خارج المملكة.وأعرب سمو الأمير بندر بن عبد الله المشاري في ختام جولته عن إعجابه بما شاهده من تطور سريع ومتكامل في الخدمات التقنية الأمنية التي تلامس الحياة اليومية للمواطن والمقيم في المملكة وما أضافته من رفع لمستوى الأمن والسلامة، مؤكدًا أن العنصر البشري القائم على هذه الخدمات هم بكل فخر شباب سعودي طموح ينافس بكل قوة للارتقاء بالعمل الأمني من خلال الاستفادة من التسارع التقني المذهل الذي يعيشه العالم اليوم .// انتهى //19:21ت م0246