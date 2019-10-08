عـدن 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسصرح وزير الثقافة اليمني مروان دماج "بان الحكومة اليمنية تقدمت بطلب للحكومة الأمريكية بمنع تداول الاثار والتحف اليمنية في السوق الأمريكية".وقال الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// "من المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية في الحكومة الأمريكية في ٢٩ أكتوبر الحالي لمناقشة طلب الحكومة اليمنية فرض قيود على الاثار والتحف اليمنية وتداولها في الولايات المتحدة".وأشار دماج إلى أن طلب حكومة بلاده يتطلب منع استيراد ونقل الممتلكات الثقافية اليمنية في الولايات المتحدة الامريكية، لافتاً إلى ان هذا الطلب يأتي بناءً على (المادة ٩) من اتفاقية اليونيسكو التي انهت اليمن اجراءات المصادقة عليها مطلع شهر سبتمبر الماضي.ولفت وزير الثقافة اليمني إلى ان سفارة اليمن في واشنطن تبذل جهوداً كبيرة في هذا الملف الرامي الى منع تداول الاثار اليمنية في الأسواق الامريكية.// انتهى //19:39ت م0248