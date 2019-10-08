بيروت 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تحسن بنسبة 0.69%، ما يعادل 4.5 نقاط، ليغلق عند مستوى 784.64 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 18 ألفاً و550 سهماً، بقيمة 95 ألفاً و21 دولاراً أمريكية، نفّذت خلال 18 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و794 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و696 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:42ت م0251