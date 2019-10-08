نجران 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه بمقر الفرع،اليوم، عضو الإرشاد الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، والدكتور راشد بن رمزان الهاجري.وجرى خلال اللقاء استعراض مشاركتهم ضمن اليوم العلمي الثالث لبرنامج "متون" المقام بالمنطقة إلى جانب المناشط الدعوية التي سيقدمونها في الجوامع والمساجد والإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية المتعلقة بالعقيدة ومفهوم الأمن الفكري وأهميته ووسائل تحقيقه وحاجة المجتمع إليه، وأهمية لزوم جماعة المسلمين والتحذير من الجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة و الجماعة.وثمن العصيمي، لعضو الإرشاد الشيخ محمد بن رمزان الهاجري، والدكتور الهاجري، استجابتهما لدعوة الفرع للمشاركة ضمن برنامج "متون"، سائلاً الله تعالى لهما التوفيق والسداد.// انتهى //19:42ت م0252